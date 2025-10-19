「ＣＳパ・ファイナルＳ・第５戦、ソフトバンク−日本ハム」（１９日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクは６投手を入れ替えた。この日先発する大津をはじめ東浜と尾形を出場選手登録した。一方で第３戦に先発した上沢、第４戦先発の大関、ここまでＣＳファイナル２試合に登板している伊藤が出場選手登録を抹消された。大津は「シーズン中と変わらず、どんな相手にも絶対に負けないという強い気持ちを持ってマウンドに