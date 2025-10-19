眉山の活性化を目指したイベント、「眉山日和」が18日から2日間、徳島市の眉山公園で行われました。●音・「乾杯」Q.山の上のイベントはどう「良い良い」「眉山日和」は徳島市の眉山公園の再整備に向けた実証実験の一環で初めて行われました。眉山公園やその一帯では飲食店ブースの出店をはじめ、遊具の設置や、スタンプラリーなどさまざまな催しが行われました。県内初上陸の「グリーンスローモビリティ