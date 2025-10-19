[10.18 プレミアリーグ第8節 フルハム 0-1 アーセナル]プレミアリーグは18日、各地で第8節を開催。フルハムとアーセナルは1-0でアーセナルが勝利し、ミケル・アルテタ監督の監督300試合目を勝利で飾った。インターナショナルマッチウィーク明け最初のゲームとなった今節。ホームのフルハムはストライカー、FWラウール・ヒメネスが復帰。リーグ戦連敗中もクレイヴン・コテージでは連勝中と何としてでも勝ち点3を奪いたい。一