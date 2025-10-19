QPRのFW斉藤光毅が18日、チャンピオンシップ(英2部相当)第10節のミルウォール戦で今季初アシストを記録した。2試合ぶりのベンチスタートになった斉藤は2点ビハインドの後半16分から出場。ファーストプレーでペナルティエリア左を縦に突破してゴール前に折り返し、いきなりチャンスを作った。後半25分にはハーフウェーラインを越えたところでボールを受けると、プレスに来た相手選手を振り切って前進。ペナルティエリア手前で