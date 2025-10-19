元フジテレビでフリーアナウンサーの三田友梨佳（38）が18日深夜放送のテレビ東京「二軒目どうする？〜ツマミのハナシ〜」（土曜深夜0・55）に出演。夫との馴れ初めについて語った。「姉の紹介」で知り合ったと言い、「父親と似ているところがあって。趣味とか、陶芸が好きとか」と説明。「付き合ったのは全部で2年ぐらいだった。1年は夫がアメリカに行ってたので、遠距離でした」と述べた。この直前、父が明治座を経営して