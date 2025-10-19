【明治安田J1リーグ】横浜F・マリノス 4ー0 浦和レッズ（10月18日／日産スタジアム）【映像】金子が副審を小突いた瞬間浦和レッズのMF金子拓郎が、副審を突き飛ばして退場処分を命じられた。判定への苛立ちを抑えきれなかった立ち振る舞いを、解説者とファンが咎めている。J1リーグ第34節で浦和レッズは横浜F・マリノスとアウェーで対戦。0−4と劣勢を強いられていた90＋1分だ。後半から出場した金子が、右サイドを縦に突破