タレント・俳優の飯島直子（57）が18日、自身のインスタグラムを更新し、新たな「相棒」を紹介した。【写真】飯島直子のおいしそうな食卓＆新しい「相棒」との2ショット飯島は「きのうも今日も昼食を食べたら知らぬ間に、夢の中へ行ってしまいました」「秋は眠くなります」「あ、年中か」「中年は年中眠いです」などとしたため、のんびり。その上で「きのうは新しく相棒として迎えた炊飯器でひさしぶりに米を炊き冷凍