日銀熊本支店が発表した9月の短観・企業短期経済観測調査で、景気判断を示す指数が悪化しました。特に、製造業の落ち込みが顕著です。日銀短観は県内企業で景気が「良い」と答えた割合から「悪い」と答えた割合を差し引いた指数で、3か月ごとに景気を判断します。それによりますと熊本県内、全産業の景気判断を示す指数はプラス17となり、6月から3ポイント悪化しました。一方、製造業の指数は10ポイント下がり、2023年9月以来2年ぶ