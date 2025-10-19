◆自動車レース▼スーパーＧＴ第７戦「オートポリスＧＴ３時間レース」第２日（１８日、大分オートポリス＝１周４・６７４キロ）ＧＴ３００クラスの６１号車「スバルＢＲＺＲ＆ＤＳＰＯＲＴ」が、無事に決勝レースに出場できる見通しとなった。チームの公式ＳＮＳが１９日、「昨晩のチームの修復作業でマシンは無事なおっております！」と報告した。１８日に行われた予選（Ｑ１）の最終盤、マシンのフロント部分から白煙が