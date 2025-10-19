この記事の画像を見るお笑い芸人で芥川賞作家の又吉直樹さんと、大人気の絵本作家ヨシタケシンスケさんの2人が織りなす創作の世界--『その本は』（ポプラ社）の第2弾となるコラボ本『本でした』（同）がこの夏に刊行。9月21日に開催されたトークイベントの第2幕では、2人がライブで大喜利をするという貴重な機会がもうけられた。笑いと感動が渦巻いたイベントの模様をお届けする。■文章と絵で大喜利に挑戦 「相手からのお題に答