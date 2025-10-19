この記事の画像を見るお笑い芸人で芥川賞作家の又吉直樹さんと、大人気の絵本作家ヨシタケシンスケさんの2人が織りなす創作の世界--『その本は』（ポプラ社）の第2弾となる共著『本でした』（同）がこの夏に刊行。9月21日には、科学技術館サイエンスホールでトークイベントが開催された。制作秘話はもちろん、2人が大喜利に挑戦するというライブ感あふれるコーナー（※後編）もあり、大盛況となったイベントの模様をレポートする