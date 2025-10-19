ディズニーアニメ「アナと雪の女王」シリーズでアナの声優を務める女優クリステン・ベルが、第3作の制作が「もうすぐ始まる」と明かした。「バラエティ」誌のインタビューで「脚本は読んだわ。でもそれ以上は言えないの。鍵付きの状態よ」と語り、詳細は伏せつつも準備が進んでいることを示唆した。 【写真】「3」の製作について語ったアナ役のクリステン・ベル 製作初期については「最初はほとんどコンセ