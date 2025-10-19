〈「俺が寝ている隣の部屋で父親と愛人が…」一発屋・鼠先輩（52）が語る、「ぽぽぽ」で借金を返して絶縁した“クソ親父”との少年時代の記憶〉から続くテレビではバラエティ番組がまだまだ元気な2000年代後半、ぽっぽ、ぽぽぽというユニークな歌詞があることでも知られる『六本木〜GIROPPON〜』で「一発屋」となった鼠先輩（52）。時代の寵児として大ブレイクしたが、あれから20年弱が経過した。「当時は無法地帯だった」という