大阪府南部の中核医療機関である近畿大病院が１１月、約４・５キロ・メートル離れた場所に移転する。同月１日に最大１９０人の入院患者をたった７時間で運ぶ「移送作戦」を計画しており、病院によると、国内でも例のない大規模な一斉搬送となる。１８日には医師や看護師ら１００人以上がリハーサルを行い、手順を一つ一つ確認した。（村上和史）新病院（８００床）は堺市南区の南海泉北線・泉ヶ丘駅近くに設置され、重症者を受