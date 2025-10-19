前橋市の小川晶市長（４２）が既婚の男性職員とホテルに１０回以上行っていた問題で、小川市長は１７日、市長は辞職せず、任期満了まで給与を５０％減額する方針を明らかにした。報告を受けた市議会の富田公隆議長は２０日の各派代表者会議で対応を協議する考えを示したが、市議からは説明は不十分との指摘もあり、続投への理解が得られるかは不透明だ。小川市長は市役所で報道陣を前に、「世間を騒がせ、皆様に混乱を与えてい