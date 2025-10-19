親が着用した抱っこひもから赤ちゃんが落下する事故が後を絶たない。安全な使い方を専門家に教わった。（金来ひろみ）今の抱っこひもは、幅の広いベルトを親の腰に回して締めるタイプが主流だ。外出時に便利な一方、事故も少なくない。国民生活センターが全国約３０か所の医療機関を通して集計したところ、２０１９年度から５年１０か月の間に発生した落下事故は１３８件。９割は０歳児で、その中でも３か月以下の赤ちゃんが半