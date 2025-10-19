ホノルル高速鉄道輸送機構（HART）とホノルル市交通局（DTS）、日立レールは、アメリカ・ホノルルで完全自動運転都市鉄道システム「スカイライン」の第2期区間を10月16日に開通した。カラパ／パールハーバー・ヒッカム統合基地、レレパウア／ダニエル・K・イノウエ国際空港、アフア／ラグーン・ドライブ、カハウイキ／カリヒ・トランジットセンターの4駅が開業し、合わせて13駅になった。レレパウア／ダニエル・K・イノウエ空港駅