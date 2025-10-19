今回、Ray WEB編集部は暴言を吐く上司について読者に話を聞いて漫画にしてみました。主人公・ゆのは、今日この会社に新卒で入社します！ここでは「経験者」としての高いレベルが求められているようで……？前の職場で使用していたソフトと異なり、教えを乞おうとすると上司の態度が激変します……。その変貌に驚いたゆのは、謝ることしかできませんでした。この後、ゆのはどうなってしまうのでしょうか……？原案：Ray WEB編集部作