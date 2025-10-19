同世代の男性とばかり付き合ってきた若い女性は、年上の男性がデートで見せる「大人ならではの行動」にキュンとするようです。では、どんな行動が大人の魅力だと感じるのでしょうか。そこで今回は、『オトメスゴレン』女性読者へのアンケートを参考に「年下女子に『大人は違うな』と思われるデート」をご紹介します。【１】日帰りで近場の温泉に行く「温泉っていうチョイスが大人だよね」（２０代女性）など、落ち着いたデートスポ