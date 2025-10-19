１０月１９日の新潟３Ｒ（３歳１勝クラス）で今村聖奈騎手＝栗東・寺島良厩舎＝はインフローレに騎乗して１着となり、ＪＲＡ通算１００勝を達成した。ＪＲＡ女性ジョッキーとしては藤田菜七子騎手、永島まなみ騎手に次ぐ３人目。１２番人気のパートナーを最後の直線で懸命に鼓舞して先頭に立つと、後続の追撃を首差振り切って節目の勝利をつかんだ。２着には１７番人気のコムーネが入り、馬連３１万７５７０円、３連単は８３９