あなたは読めますか？突然ですが、「膾炙」という漢字読めますか？あまり見慣れないかもしれませんが、実は**「広く知れ渡る」という意味を持つ、非常に古風で美しい言葉です。気になる正解は……「かいしゃ」でした！「膾炙」の意味は、世の人々の評判になって、広く知れ渡ること、もてはやされることです。この言葉の由来は、漢字一つ一つにあります。「膾（なます）」は細かく刻んだ生肉や魚、野菜を調味料であえた料理、「炙（