放送作家、タレント、演芸評論家、そして立川流の「立川藤志楼」として高座にもあがる高田文夫氏が『週刊ポスト』で連載するエッセイ「笑刊ポスト」。今回は、漫才協会2026年カレンダーについて。＊＊＊来年の事を言うと鬼と漫才協会が笑う。ナイツ塙会長が率いる略して「漫協」。今年も来年度用のカレンダーを大して売れないのに作った。たしか東洋館で買えば1000円。企画は「新宿カウボーイ・かねきよ」（面白いんだけ