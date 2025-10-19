あなたは読めますか？突然ですが、「旱魃」という漢字読めますか？ニュースなどで「干ばつ」とひらがな交じりで表記されることも多いですが、この漢字表記はかなり難読です。自然災害に関わる重要な言葉ですが、正しく読めるでしょうか？気になる正解は……「かんばつ」でした！「旱魃（かんばつ）」とは、長期間雨がほとんど降らず、土壌が乾燥しきってしまう状態、すなわち日照り（ひでり）のことです。特に農作物に必要な雨が降