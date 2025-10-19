１５日、済南市の黒虎泉。（済南＝新華社記者／朱崢）【新華社済南10月19日】「泉城」の名で知られる中国山東省済南市では、最近の降雨の影響で各地の泉が勢いよく湧き出し、多くの観光客を引き付けている。１５日、済南市の趵突泉公園。趵突泉の水位は３０・３２メートルに達し、１９６６年以来の最高記録を更新した。（済南＝新華社記者／朱崢）１５日、済南市の白石泉。（済南＝新華社記者／朱崢）１５日、済南市