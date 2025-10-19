◇出場選手登録【ソフトバンク】東浜巨投手（中継ぎ強化）、大津亮介投手（先発要員）、尾形崇斗投手（中継ぎ強化）【日本ハム】加藤貴之投手（中継ぎ強化）、古林睿煬投手（先発要員）◇同抹消【ソフトバンク】上沢直之投手（登板機会なし）、伊藤優輔投手（再調整）、大関友久投手（登板機会なし）【日本ハム】生田目翼投手、北山亘基投手（いずれも登板機会なし）