「ウンナナクール」が「シモジマ」と初のコラボレーションを実現！2025年10月2日より全国のウンナナクールショップやオンラインで販売されるこのアイテムは、レトロで可愛らしいデザインの下着とセットショーツを楽しめる新作。シモジマが手がける懐かしさ満載の包装紙柄が特徴で、ウンナナクールの人気アイテムに華を添えています。シンプルなデザインにレトロな可愛さが加わり、日常に彩りを与え