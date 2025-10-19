パナソニック株式会社（東京都港区）は、このほど「日常生活と肩こり」に関する意識調査の結果を発表しました。同調査によると、肩こりがひどい人の6割近くが「業務やテストなどでミスが多いと感じる」と回答し、仕事や勉強のパフォーマンスに悪影響が及んでいることがわかりました。【グラフ】肩こりが原因で「業務やテストなどでミスが多い」と感じますか？（調査結果を見る）調査は、全国の20代〜50代の男女1000人（肩こりを感