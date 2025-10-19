＜ドミニオンエナジーチャリティクラシック2日目◇18日◇ザ・CC オブ バージニア（バージニア州）◇7025ヤード・パー72＞PGAチャンピオンズツアー（米シニア）のプレーオフシリーズ初戦。その第2ラウンドが終了した。【写真】昨年は芹澤信雄も肌診断！結果は…藤田寛之は4バーディ・4ボギーの「72」とスコアを伸ばせず、トータル1オーバー・56位タイに後退した。トータル11アンダー・単独首位にアーニー・エルス（南アフリカ）。