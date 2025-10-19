＜富士通レディース3日目◇19日◇東急セブンハンドレッドクラブ（千葉県）◇6697ヤード・パー72＞国内女子ツアーの最終ラウンドが進行している。【写真】シブコの悔しさがにじみ出ています21位から最終日を迎える渋野日向子は前半の競技を終え、ハーフターン。1バーディ・1ボギー・1ダブルボギーとスコアを2つ落とし、48位タイで後半戦へと入った。トータル9アンダー・首位に渡邉彩香と高橋彩華が並んでいる。1打差3位に木村彩子