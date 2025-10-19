任期満了に伴う山口市長選挙がきょう（19日）告示され、これまでに2人が立候補を届け出ました。山口市長選挙に立候補したのは、届け出順に無所属で現職の伊藤和貴候補と無所属で新人の佐々木信夫候補の2人です。（伊藤和貴候補）「ずっと元気な山口を作ろう。このテーマを引き続き掲げてまいります。」「市民の皆さんお一人一人が満足のできる政策をしっかり展開するそういったことも大事であろうというふうに思います。こん