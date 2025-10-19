スピードスケート・ショートトラックのワールドツアー第2戦は18日、モントリオールで行われ、男子1500メートルで2022年北京冬季五輪代表の宮田将吾（日本通運）が2位に入った。女子3000メートルリレーの日本は決勝に進み、3位に入った。（共同）