19日の新潟3Rで12番人気インフローレ（牝3＝寺島）が差し切り勝ち。デビュー4年目の今村聖奈（21＝寺島）はJRA女性騎手として史上3人目のJRA通算100勝を達成した。22年3月5日阪神1Rの初騎乗から1559戦目。藤田菜七子の2150戦目（20年）、永島まなみの1688戦目（24年）を抜き、最少騎乗数でのメモリアルとなった。今村は「大変長らくお待たせしました。残り2勝になってから、ちょっと時間がかかってしまった。デビュー1年目の