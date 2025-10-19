セブン‐イレブン・ジャパンは、19日までに公式Xを更新し、大阪・関西万博内の店舗などで販売した「抹茶スムージー」を、24日より数量限定で全国発売すると発表した。【動画】万博セブン‐イレブンの「抹茶スムージー」全国限定発売のムービーセブン‐イレブンは、万博会場に“未来型店舗”を2店舗（西ゲート店、ウォータープラザ店）を出店した。「買い物体験」「環境」「商品」の3つの視点で、未来に向けての取り組みを行っ