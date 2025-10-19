元プロ野球選手でＮＨＫの解説者、小早川毅彦氏が１８日、インスタグラムを更新。約３週間の現地解説を終え、帰国することを報告した。小早川氏は、ドジャースのプレーオフに合わせて現地入り。レッズとのワイルドカードシリーズから現地解説を行ってきた。３０人超の撮影スタッフとの写真を添え、「約３週間の間、力を合わせて一緒に頑張ったＮＨＫの仲間です！！この写真に写っていない目に見えない仕事をしてくれたスタッ