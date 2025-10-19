茨城県のアパートで19日午前4時半ごろ、インドネシア国籍の20代の男性2人が刺され、1人が死亡しました。19日午前4時半ごろ、茨城町長岡のアパートで「27歳の男性が刃物で刺された」と消防に通報がありました。警察によりますと、インドネシア国籍の男が別のインドネシア国籍の男性2人を刃物で刺したということです。27歳の男性は腹などを刺され、病院に搬送されましたが、その後死亡しました。もう1人の男性は、左の腹などを刺され