リンプ・ビズキットの創設メンバーでベーシストのサム・リヴァースが、現地時間18日（土）に死去した。享年48歳。バンドがSNS上で訃報を発表した。「今日、僕たちは兄弟を、バンドメイトを、心臓を失った」リンプ・ビズキットはインスタグラムにリヴァースの写真とともにこう投稿した。「サム・リヴァースは単なるベーシストではなかった。彼は純粋な魔法そのものだった。あらゆる曲の下に流れる鼓動であり、混沌の中の静けさであ