任期満了に伴う牧之原市長選挙が19日告示され、現職と新人1人がこれまでに立候補を届け出ました。立候補したのは、新人で行政書士の板倉直寿さん（74）と、現職で3期目をめざす杉本基久雄さん（68）とのいずれも無所属の2人です。今のところ、杉本さんと板倉さんのほかに立候補の動きは見られず、現職と新人の一騎打ちの公算が大きくなっています。牧之原市長選挙の立候補は19日午後5時で締め切られ、10月26日投開票されます。