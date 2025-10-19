その華麗で果敢なプレーに釘付けになった人がどれほどいたことか。元日本代表や元日本代表監督という肩書はあれど、まず「ミスター・ラグビー」と呼ばれる存在といえば平尾誠二氏だ。2023年には、ノーベル賞を受賞した山中伸弥教授との知られざる友情がテレビドラマとなったことでも、大きな話題を呼んだ。“日本ラグビー界にこの人あり”の平尾氏だったが、2016年10月20日、天命というにはあまりにも早すぎる死を迎えてしまった