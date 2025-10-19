義母の本性を知って引いてしまった経験はありませんか？特に容姿をけなす発言をするのは、人としてどうかと思ってしまいますよね。今回は、娘の顔をディスる義母の人間性にドン引きして絶縁した話をご紹介いたします。娘の容姿をディスる義母「義母は娘の容姿をディスる発言をしてきます。まだ赤ちゃんの頃から『顔がちょっとね……』『あなたに似てしまったのかしら？』と嫌味を言ってきて、さらには『うちの子たちは小さいとき