日本でゲームやアニメ、デザインといった仕事に就くことを希望する中国人の若者が増えているという（写真：SeventyFour／PIXTA）【図表を見る】美術系大学の中国人留学生の割合日本永住を目指して移住する中国人中間層が急増している。本記事は『ニッポン華僑100万人時代』より一部抜粋、再編集。なぜ中国人の日本永住者が急増するのか？裏側にある認定基準と華僑らの本音に、日経記者が迫った。※登場する取材協力者の肩書や年