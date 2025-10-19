Ëè½µÆüÍË¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦～ÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸～¡ÙÂè40²ó¤«¤éÅÐ¾ì¤¹¤ëÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£ »²¹Í¡§¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Ù¤Ê¤¼¡È¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡É¤òÂ¿¿ôµ¯ÍÑ¡©Í­µÈ¹°¹Ô¡¢¸¶ÅÄÂÙÂ¤¤é¤¬Êª¸ì¤ËÀ¸¤à¥ê¥¢¥ê¥º¥à ËÜºî¤Ï¡¢¡È¹¾¸Í¤Î¥á¥Ç¥£¥¢²¦¡É¤È¤·¤Æ»þÂå¤ÎÃþ»ù¤Ë¤Ê¤Ã¤¿²÷ÃË»ù¡¦ÄÕ²°½Å»°Ïº¡Ê²£ÉÍÎ®À±¡Ë¤ò¼ç¿Í¸ø¤È¤·¤¿¾Ð¤¤¤ÈÎÞ¤ÈÆæ¤ËËþ¤Á¤¿¡ÈÄË²÷¡É¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¥É¥é¥Þ¡£ÉñÂæ¤Ï¡¢Ê¸