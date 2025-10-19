［J１第34節］横浜FM ４−０ 浦和／10月18日／日産スタジアム９月23日の清水エスパルス戦（０−０）からリーグ戦３試合無敗（１勝２分け）と復調傾向にあった浦和レッズ。特に10月４日のヴィッセル神戸戦を１−０で勝ち切ったことは、チームにとって大きな自信になった。主軸CBのダニーロ・ボザが出場停止となるなか、大卒ルーキーの根本健太が好パフォーマンスを披露。これをマチェイ・スコルジャ監督も前向きに受け止めた様子