【オースティン（米テキサス州）共同】自動車のF1シリーズ第19戦、米国グランプリ（GP）は18日、テキサス州オースティンで予選が行われ、レッドブルの角田裕毅は13番手だった。レッドブルのマックス・フェルスタッペン（オランダ）がポールポジションを獲得し、マクラーレンのランド・ノリス（英国）が2番手。同日に行われたスプリントレース（19周）は角田が7位で、フェルスタッペンが優勝した。