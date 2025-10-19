京都府立医科大と府立大を運営する府公立大学法人（本部・京都市上京区）の２０２４年度決算で、最終損益が過去最大の３５億８８００万円の赤字になったことがわかった。全国的な傾向と同様、付属の医療機関で厳しい経営状況となっており、医薬品費や人件費の上昇が大きく影響し、診療報酬や交付金でカバーできない状態になっている。（岩崎祐也）大学法人や府によると、収益の大部分を占め、３病院から入る付属病院収益は、入