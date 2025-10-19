6人組女性アイドルグループ「Toi Toi Toi」の谷屋杏香が、スポニチ東京本社でソロインタビューに応じた。再スタートを切ったアイドル人生、その一歩として手にしたCDデビュー曲「Toi Toi Toi」には、今だからこそ届けたい“物語”が込められている。（「推し面」取材班）「この曲の魅力って、“1曲に物語がある”ことだと思うんです。サビが4回出てくるんですが、すべて歌詞が違います。子どもの頃のキラキラした気持ちや、大