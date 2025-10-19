NEWSの加藤シゲアキが19日、都内で行われたフジテレビ火9ドラマ『新東京水上警察』（毎週火曜後9：00）トークイベントに登壇した。【写真】主題歌を担当するAqua Timezとともに笑顔を見せる加藤シゲアキら今作は、日本の連ドラ史上初の「水上警察」を題材に、佐藤演じる刑事と水上警察署のチームが、東京の海や川を警備艇で駆け巡り事件を追う、大迫力のマリン×クライムエンターテインメント。船や海のシーンを圧倒的なスケ