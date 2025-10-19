劇団四季の名古屋四季劇場ファイナル公演「マンマ・ミーア！」が１９日、始まった。来年７月には熱田神宮で知られる名古屋市・熱田区への移転が決まっている。現劇場の掉尾を飾る「マンマ・ミーア！」はスウェーデンのポップグループＡＢＢＡのヒットナンバー２２曲で構成された作品。２００２年の東京四季劇場「海」初演からこれまで１０都市で３２３８回上演されている。名古屋では約１０年ぶりとなるが、今回海外クリエイテ