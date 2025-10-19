10月12日に始まった日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』（TBS系）が、平均視聴率11.7％（ビデオリサーチ調べ、関東地区）で好発進した。早見和真氏の小説が原作で、演出は映画『グランメゾン・パリ』の塚原あゆ子氏が担当。妻夫木聡（44）や佐藤浩市（64）など豪華俳優陣が出演しており、Snow Man・目黒蓮（28）もそのうちのひとりだ。しかし、現時点では目黒の役どころは謎のまま。ナレーションを担当し「物語の鍵を握る人物」と