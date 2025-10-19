〈「彼に首を絞められて失禁して…」「本当に殺されると思った」モラハラ彼氏から“壮絶DV”を受けた女性漫画家が明かす、“ヤバすぎる恋愛遍歴”〉から続く元恋人にフォークで鼻を刺されて警察沙汰になった実話を漫画化し、SNSで大反響を呼んだ漫画家の前田シェリーかりんこさん。今年8月には、過去の恋愛経験を赤裸々に綴った2作目のコミックエッセイ『お気楽ポジティブ女の私がメンヘラ製造機になった話』を上梓した。【グロ