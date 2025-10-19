「こんなに急ピッチで上がるのは予想外でした」９月、不動産調査会社の東京カンテイ（東京・品川）は、都心６区（千代田・中央・港・新宿・文京・渋谷）の70?の中古マンションの８月の平均希望売り出し価格が、前月比２.0％上がり、１億7030万円と最高値を更新したことを発表した。「値上がりするとは思っていましたが、こんなに急ピッチで上がるのは予想外でした」こう言うのは、東京カンテイ市場調査部上席主任研究員の郄